Polícia faz operação pra prender envolvidos na morte de motorista de app em Itapuã

Policiais da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) e do Grupo de Capturas do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) realizam ações em três bairros de Salvador, na manhã desta sexta-feira (11), para localizar envolvidos no latrocínio do motorista de transporte por aplicativo, Jorge Alberto Albuquerque de Carvalho, de 49 anos. O crime ocorreu na sexta-feira passada (4), na Rua Engenheiro Everaldo Freitas, no bairro de Itapuã, por volta das 21h. Jorge havia acabado de deixar uma passageira, quando foi abordado por um casal. A câmera de segurança do local filmou o momento em que o crime ocorreu.

Diligências e análises de imagens de câmeras de segurança realizadas pela 1ª DH / Atlântico contribuíram para a identificação dos envolvidos. As ações também compõem a Operação Acesso Livre, realizada em pontos estratégicos da cidade, com o objetivo de coibir a atuação de grupos criminosos envolvidos com homicídios e tráfico de drogas. O DHPP também solicita que a população colabore com informações, sem precisar se identificar, no Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública (SSP), ligando 181.

Foto: Reprodução

Uma mulher que não teve a identidade revelada pela polícia foi presa na noite do último sábado (6) por posse ilegal de arma de fogo e suspeita de participação na morte do motorista por aplicativo. A mulher foi presa na cidade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Na ocasião, a Polícia Militar informou que Jorge foi atingido por disparos dentro de um carro branco. Policiais da 15ªCompanhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Itapuã) foram acionados pelo Cicom e, ao chegarem ao local, acionaram uma ambulância do Samu. Jorge foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos.