Polícia fecha fábrica clandestina de licor em Salvador e prende dois em flagrante

Dois homens foram presos nesta terça-feira (8), após uma fábrica clandestina de bebidas alcoólicas ser descoberta pela Coordenação Especializada de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (Ceccor-LD/Dececap) do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco). O local, sem alvará de funcionamento, fica localizado no bairro de Cassange, em Salvador.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os responsáveis pelo local foram autuados em flagrante por crime tributário, econômico, contra o consumidor e por crime ambiental, por armazenar álcool de forma indevida.

"Recebemos uma denúncia anônima sobre a fábrica clandestina. Encontramos o local em situação precária. Eles falsificavam bebidas e revendiam. Acionamos a Prefeitura, que interditou o lugar", explicou a coordenadora da Ceccor-LD/Dececap, delegada Márcia Pereira.

Ainda segundo a delegada, os fraudadores plotavam as garrafas com marcas de empresas com o CNPJ positivo e vendiam como se fossem delas. A dupla foi encaminhada para a sede da Dececap, onde estão à disposição da Justiça. Com informações da SSP.