Polícia Federal apreende 934kg de cocaína em caminhões-tanque

Caminhões-tanque foram usados para esconder 934kg de cocaína que estavam sendo trazidos para Salvador. A droga foi apreendida pela Polícia Federal, no município de Santo Estevão, na noite dessa segunda-feira (5).

Segundo informações da PF, a investigação iniciou após troca de informações com inteligência da Polícia Militar, que indicou a possibilidade da chegada de grande quantidade de droga à capital baiana. A partir disso, foram realizadas diligências para identificação e localização dos veículos.

(Foto: Divulgação/Polícia Federal)

No final da tarde, no município de Santo Estevão, foram abordados três caminhões tanque suspeitos. Com o apoio da Receita Federal, os caminhões foram submetidos ao scanner, sendo então localizada a droga, que estava escondida em fundos falsos dentro dos tanques para transporte de combustível.

Os três motoristas foram presos em flagrante por tráfico de drogas, e permanecerão à disposição da Justiça.