Polícia Federal cumpre mandados contra fraude no auxílio emergencial

Para combater as fraudes no auxílio emergencial, a Polícia Federal deflagrou a Operação Sexta Parcela, na Bahia e em mais seis estados, na manhã desta quinta-feira (17). Estão sendo cumpridos 35 mandados de busca e apreensão, dois mandados de prisão temporária, um mandado de prisão preventiva e 12 mandados de sequestro de bens, no total de até R$ 410 mil bloqueados por determinação judicial.

As ações ocorrem na Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Rondônia, Roraima e São Paulo, com a participação de aproximadamente 140 policiais federais.

Na Bahia, com o apoio do Batalhão de Choque da Polícia Militar, a Polícia Federal cumpriu dois mandados de prisão temporária e quatro mandados de busca e apreensão, relacionados a três inquéritos policiais. Segundo a PF, os mandados foram cumpridos contra pessoas que teriam participado da fraude em ao menos em 98 contas para percepção do auxílio emergencial, contabilizando o montante fraudado de R$ 60.600,00, valor que está subestimado, pois se refere a oito dias.

Durante as investigações, a polícia constatou que um dos grupos criminosos causou um prejuízo à Caixa Econômica Federal e à União no valor aproximado R$ 580.000,00.

Os trabalhos realizados são resultantes de uma união de esforços denominada Estratégia Integrada de Atuação contra as Fraudes ao Auxílio Emergencial (EIAFAE), da qual participam a Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério da Cidadania, CAIXA, Receita Federal, Controladoria-Geral da União e Tribunal de Contas da União. Os objetivos da atuação interinstitucional conjunta são a identificação de fraudes massivas e a desarticulação de organizações criminosas, com a responsabilização de seus integrantes, além de recuperar os valores para o erário.

A Polícia Federal já realizou a deflagração de 98 operações policiais visando ao combate às fraudes aos Benefícios Emergenciais, com a expedição de mais de 380 mandados de busca e de 50 mandados de prisão.