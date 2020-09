Polícia Federal cumpre mandados contra grupo de tráfico internacional de drogas

Uma operação para desarticular organizações criminosas estabelecidas na Bahia especializadas no tráfico internacional de entorpecentes foi deflagrada nesta semana em Salvador. Três mandados de prisão temporária e cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal.

Segundo informações da Polícia Federal, a operação é um desdobramento de investigações iniciadas a partir de grandes apreensões de cocaína no Porto de Salvador ocorridas nos últimos meses, que tinham como destino a Europa. A polícia conseguiu identificar os motoristas que levavam as drogas até o porto dentro de contêineres com produtos para exportação.

(Foto: Divulgação/Polícia Federal)

Os motoristas eram pagos para que, após a saída da empresa exportadora, desviassem os caminhões até um local determinado pela quadrilha com o objetivo de inserir a droga nos contêineres junto com a carga lícita e posteriormente passar pela fiscalização do terminal portuário.

As apreensões que deram início às investigações decorreram de ações conjuntas de fiscalização da Polícia Federal com a Receita Federal no Porto de Salvador que resultaram na apreensão de quase 3 toneladas de cocaína.

Os investigados serão indiciados pelos crimes de tráfico internacional de entorpecentes e organização criminosa.