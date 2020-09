Polícia Federal intima Bolsonaro a depor no caso Moro; AGU recorre ao STF

A Polícia Federal intimou nesta quarta-feira (16) o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) a depor no inquérito que apura a denúncia do ex-ministro da Justiça Sergio Moro de suposta interferência na Polícia Federal. Em resposta, a AGU (Advocacia Geral da União) recorreu ao STF (Supremo Tribunal Federal) para que Bolsonaro possa se manifestar por escrito.

Segundo informações do jornalista Rubens Valente, do portal Uol, a informação sobre a intimação da PF consta da petição protocolada pela AGU. O órgão disse que a PF sugeriu três datas possíveis no mês de setembro.

"Há de se frisar que a Advocacia-Geral da União recebeu da Polícia Federal, em 16/09/2020, o Ofício nº 0947/2020 - IPL 0004/2020-1 - PF/MJSP - SINQ, datado de 15 de setembro de 2020, no qual consta que 'fica o Excelentíssimo Senhor Presidente da República intimado para a realização do ato de interrogatório, a ser realizado em um [sic] das seguintes datas: 21, 22 ou 23 de setembro de 2020, às 14 horas, a fim de prestar declarações no interesse da Justiça'", diz o ofício da AGU ao STF.

A decisão para autorizar que o depoimento de Bolsonaro seja tomado presencialmente pela PF foi dada pelo ministro relator do caso no STF, Celso de Mello.