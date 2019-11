Polícia Federal prende hacker procurado desde 2016 em Cruz das Almas

Um hacker procurado desde 2016 foi preso pela Polícia Federal na última quinta-feira (27), em Cruz das Almas. Desde daquele ano, havia um mandado de prisão definitiva do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ-RS) contra o homem.

Único e último alvo da Operação Singular, deflagrada em 4 de junho de 2019 pelo Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos de São Paulo (GRCC/SP), o suspeito praticava fraudes, participava e fornecia dados em plataformas de “carding” na internet, inclusive na deep web, segundo a PF.

No TJ-RS, ele era investigado pelos crimes de furto mediante fraude, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Este inquérito também foi instaurado em 2016.

De acordo com investigação do GRCC de São Paulo, o homem estava envolvido em fraudes a concursos públicos promovidos pela FGV neste ano.

Desde 2018, houve a união de esforços dos grupos GRCC/DRCOR/SR/PF/SP e Delinst/BA, o que conduziu à prisão do alvo que tinha costume de praticar delitos pela internet.

Além desta detenção, a PF ainda cumpriu outro mandado de prisão e um de busca na cidade do interior da Bahia.