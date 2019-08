Polícia Federal realiza leilão de veículos oficiais no próximo dia 7

A Superintendência Regional da Polícia Federal na Bahia (PF-BA) realizará um leilão, do tipo maior lance, para a venda de veículos oficiais e de outros materiais de seu patrimônio na próxima quarta-feira (7), às 9h.

O leilão vai acontecer no Auditório da Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia, localizado no Centro Administrativo da Bahia (CAB), 4ª Avenida, nº 430.

De acordo com o órgão, a iniciativa busca investimentos para reaparelhamento da PF com novos equipamentos e viaturas para oferecer melhores serviços à sociedade. Serão oferecidos 62 lotes de veículos e outros materiais, entre eles: veículos Fiat/Iveco, MMC/L200, Fiat/Siena, GM/Astra, Ford/Focus, Nissan/Xterra, gerador de energia, motor de popa e reboque.

Todos os bens são do acervo da Polícia Federal e poderão ser visitados nos dias 5 e 6 de agosto, das 09h às 17h, no pátio da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado da Bahia (Avenida Engenheiro Oscar Pontes, nº 339 - Água de Meninos.

O edital completo do leilão e as fotos dos lotes se encontram à disposição no site da PF. Outras informações poderão ser obtidas no telefone (71) 3319-6178/6179 e pelo e-mail: nutran.srba@dpf.gov.br.