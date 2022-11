Polícia Federal suspende confecção de passaportes por falta de verba

A Polícia Federal informou nesta sexta-feira (18) que, a partir do sábado (19), vai suspender a confecção de passaportes por falta de verba.

"A medida decorre da insuficiência do orçamento destinado às atividades de controle migratório e emissão de documentos de viagem", informou a PF em nota.

Ainda não há uma data de previsão para o serviço ser normalizado. O agendamento, no entanto, ainda está disponível.

"O agendamento online do serviço e o atendimento nos postos da PF continuarão funcionando normalmente. No entanto, não há previsão para entrega do passaporte solicitado enquanto não for normalizada a situação orçamentária", completou a PF.

A polícia informou que outros serviços da corporação não serão interrompidos.