Polícia flagra caminhão 'pau de arara' levando romeiros para pagar promessa na Bahia

A polícia flagrou um caminhão "pau de arara" que transportava 11 romeiros nesta quarta-feira (4), na BR-142, próximo à cidade de Ibotirama, no oeste baiano. O veículo tinha adultos e crianças entre os passageiros.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão saiu da cidade de Corrente, no interior do Piauí, e seguia com destino a Bom Jesus da Lapa, onde os ocupantes do caminhão pretendiam pagar promessas. Como o veículo quebrou no meio do percurso, eles fizeram uma parada na cidade baiana de Muquém do São Francisco. O flagrante ocorreu quando o motorista pretendia retomar a viagem.

O motorista foi multado por transportar pessoas na carroceria e os ocupantes do caminhão foram levados para a rodoviária de Ibotirama, para que os passageiros fizessem o transbordo.