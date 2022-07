Polícia identifica 'gato de energia' em rede de fast food em Salvador

Sete unidades de uma rede de fast food foram identificadas furtando energia da rede da Coelba na Bahia. Em Salvador, uma unidade da lanchonete teve a ligação irregular desativada na noite deste sábado (9), no bairro de Itapuã.

A operação da Polícia Civil e equipes da Neoenergia Coelba identificaram as ligações clandestinas em uma operação de combate que tinha como alvo lanchonetes, bares e restaurantes no estado.

Além de Salvador, unidades da mesma rede de fast food foram flagradas realizando 'gatos' em outros quatro municípios baianos: Porto Seguro, Itabuna, Teixeira de Freitas e Lauro de Freitas.

As ligações clandestinas eram utilizadas para o fornecimento de energia dos estabelecimentos, sem a medição do consumo. Na operação foram recuperados 450 mil quilowatt-hora (kWh) de energia, o suficiente para abastecer mais de quatro mil residências durante um mês.

"É importante ressaltar que as operações de combate ao furto de energia têm um importante retorno ao nosso estado. Isso porque o valor da energia que foi desviada é recuperado através da cobrança dos clientes flagrados, o que permite que seja realizada a arrecadação de impostos estaduais e federais que são revertidos para sociedade", afirma o gerente do Departamento de Gestão da Receita da Neoenergia Coelba, Rodrigo Almeida.

Os alvos desta operação foram mapeados após análise do centro de inteligência da Neoenergia Coelba e de fiscalizações em campo.

O furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, com pena de até a oito anos de reclusão pela prática ilegal. É possível denunciar de forma anônima através do telefone 116 ou pelo site da Neoenergia Coelba (www.neoenergiacoelba.com.br) na parte de Serviços, na aba Denúncia de Irregularidade.