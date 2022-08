Polícia identifica suspeitos pela morte do intérprete da novela 'Barriga de Aluguel'

O motorista de aplicativo Bruno Moreira, de 31 anos, foi assassinado no dia 22 de junho, após ser vítima de um assalto, no Rio de Janeiro. Ele recebeu um tiro na cabeça depois que foi abordado por dois homens, cada um em uma moto. Sem reagir ao crime, o condutor foi baleado e retirado do próprio carro, que foi levado pelos suspeitos.

Bruno ficou conhecido por interpretar o bebê José Carlos, filho da personagem de Cássia Kiss, na novela 'Barriga de Aluguel'. Ele era administrador, mas também fazia corrida por aplicativo.

Nesta terça-feira (23), a polícia identificou um dos suspeitos do crime. O outro suspeito, que teria puxado o gatilho, tem passagem pela polícia por tráfico de drogas. As imagens das câmeras de segurança foram divulgadas. O veículo de Bruno foi encontrado no dia seguinte completamente incendiado.