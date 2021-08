Polícia incinera mais de 100 quilos de maconha em Brumado

Policiais da 1ª Delegacia Territorial (DT) de Brumado, no centro-sul baiano, incineraram mais de 100 kg de maconha na manhã desta quarta-feira (11). As drogas foram apreendidas na rodoviária do município em julho deste ano.

Um casal, que vinha de São Paulo, foi identificado como responsável pelos entorpecentes. Ao serem questionados, eles alegaram que levariam a droga para Feira de Santana.

“A incineração da droga ocorreu no forno de uma empresa local com a presença de representantes do Ministério Público e da Vigilância Sanitária do Município”, disse o titular da 1ª DT, delegado Paulo Henrique de Oliveira.

Para dar inicío à incineração, é preciso decisão judicial. “Após a autorização da Justiça, fazemos logo a destruição das drogas. Isso ajuda a não acumular os entorpecentes nas delegacias e evita extravio e corrupção”, pontuou o titular.