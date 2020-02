Polícia intercepta traficantes na Roça da Sabina, deixa um morto e outro baleado 

Uma operação de equipes do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), do posto de Ondina, resultou em apreensões de drogas e também de dinheiro arrecadado com o tráfico na madrugada deste sábado (22) na localidade da Roça da Sabina, na Barra. Um dos suspeitos morreu na troca de tiros e outro foi baleado. Ambos foram socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE).

Segundo informações da polícia, equipes da Polícia Civil monitoravam três traficantes e deram voz de prisão quando o grupo separava drogas para a venda. O trio reagiu atirando, e um deles terminou atingido. O criminoso chegou a ser socorrido para o HGE, mas não resistiu. Os outros dois comparsas conseguiram escapar.

De acordo com o boletim de ocorrências da unidade de saúde, o homem socorrido para o HGE estava sem documentação e não foi identificado. Ele foi atingido por disparos em diversas partes do corpo e já chegou à unidade sem sinais vitais.

O criminoso baleado foi identificado no hospital como Lucas Silva Campos, 20 anos. Com ele, os policiais encontraram porções de cocaína. Lucas é residente da localidade onde foi encontrado caído após a troca de tiros.

Com o trio, os policiais apreenderam cerca de R$ 4 mil em espécie, provenientes da venda de drogas para foliões do Carnaval, porções de cocaína, maconha, crack, ecstasy e lança perfume.