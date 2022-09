Polícia investiga se ator José Dumont estuprou uma segunda criança

Depois que o ator José Dumont foi preso, na última quinta-feira (15), por pornografia infantojuvenil e pedofilia, a investigação sobre o passado do artista foi itensificada. De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, o caso de uma segunda criança com a mesma idade da primeira vítima está sendo investigado.

Segundo informações coletadas pelo site Extra, na decisão do juiz Daniel Werneck Cotta que determinou a prisão temporária do ator, também foi ordenada a busca e apreensão de celulares, notebooks e tablets que pudessem conter material pornográfico envolvendo menores de idade e, também, a possível segunda vítima menor de idade que teria sido estuprada. No documento, há observações que chamaram a atenção.

"Em sua representação, justifica a autoridade policial que a prisão temporária seria necessária 'à identificação de uma outra criança de idade semelhante à de X. (nome da criança), vítima em potencial do investigado' e que 'É importante investigá-lo, já que diversas outras crianças já podem ter sido alvo do suspeito, (...). Importante frisar que, caso seja detido, outras crianças podem aparecer imputadas ao ator fato semelhante'".

O ator teria aproveitado a fama para conseguir atrair crianças que não tem tanta condição financeira. Oferecendo dinheiro e ajuda, José pedia em troca carícias, beijos e possíveis relações sexuais com os menores. Em seu computador, que foi apreendido pela polícia, os agentes encontraram vários materiais pornográficos.

Em resposta ao jornal O Globo, José confirmou que o acervo era de sua propriedade, mas tudo não passava de material de estudo para a próxima novela, "Todas as Flores", do Globoplay. A emissora da família Marinho emitiu um comunicado informando a demissão do artista.