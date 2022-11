Polícia investiga se corpo achado na Estrada do Derba é de motoboy sequestrado

A Polícia Civil investiga se um corpo achado na manhã desta sexta-feira (18) na Estrada do Derba é do entregador Alex Jesus Júnior, que foi sequestrado na noite de ontem em Águas Claras, ao lado de outro motoboy. O outro rapaz conseguiu escapar.

A delegada Andréa Ribeiro, diretora do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), disse hoje que é possível que o corpo seja de Alex, mas que só os exames feitos pela perícia vão confirmar. "Possivelmente (esse corpo) seja da vítima que estava desaparecida, mas a confirmação oficial só temos como ter depois do exame feito pela equipe do DPT. Infelizmente existe um corpo, uma pessoa que foi assassinada, e nós iremos investigar, sendo a pessoa que estava desaparecida ou não", diz ela.

"O que temos é que as vítimas, a sobrevivente e falecida, eram entregadores de delivery que estariam transitando na região das Casinhas, em Águas Caras, e que teriam sido abordadas por traficantes da área, e que foram colocadas no porta-malas de um veículo. Uma delas conseguiu fugir e a outra terminou assassinada", diz ela, sobre o que se sabe até agora, presumindo que o corpo encontrado seja de fato de Alex. A delegada diz que ainda é cedo para dizer se o crime tem ligação com disputa entre facções.

Alex estava a caminho da casa de uma cliente em Águas Claras para fazer uma entrega de pastéis. A dona da pastelaria falou à TV Bahia que o pedido não chegou a ser entregue. "O pedido veio através do Whatsapp, porque a cliente já veio com sabores corretos, endereço, pediu Pix para fazer o pagamento, efetuou o pagamento, eu avisei que o tempo era de 30 a 40 minutos de entrega. E não chegou até ela". A cliente entrou em contato dizendo que o pedido não chegou, embora tenha entrado em contato com ela. "Aí eu procurei falar com ele e não estava mais recebendo as ligações e as mensagens não estavam entregando".

O corpo achado na Estrada do Derba levou horas para ser removido e vídeos circularam nas redes sociais mostrando o morto. A delegada Andréa Ribeiro diz que a demora se deu por conta da extensão do local indicado, já que a polícia não sabia extamente onde estava o corpo.

"A informação inicial é que o corpo da vítima teria sido visto num matagal na Estrada do Derba. só que é uma extensão grande. A demora posso creditar no sentido da procura. As equipes não tinham o local certo", diz.

Crime

Segundo informações da Polícia Militar, durante a madrugada desta sexta-feira (18), policiais militares da 3ª CIPM foram acionados para averiguar uma denúncia de um homem, vítima de sequestro, na localidade conhecida como Casinhas. Ao chegarem ao local, os policiais conversaram com uma vítima, que relatou ter sido sequestrada, junto com outro motoboy, por um grupo de homens armados.

Ele conseguiu fugir, mas o colega, identificado como Alex Jesus Júnior, continuou sob posse dos sequestradores. Os militares encaminharam o rapaz para a 13ª Delegacia (Cajazeiras), onde ele prestou depoimento. Os policiais fizeram rondas na região, mas não encontrou ninguém.