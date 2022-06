Polícia investiga se envolvimento com o tráfico motivou morte de casal na Av ACM

A Polícia Civil divulgou que o envolvimento com o tráfico de drogas é a principal linha de investigação sobre a morte de Gesse Altair Soares de Jesus, 24 anos, e Maria Clara Souza Assunção, 21, atingidos por disparos de fogo, dentro de um carro, na noite a última quinta-feira (2), na Avenida ACM, em Salvador. As investigações foram iniciadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) que já identificou que Gesse tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio e era apontado como líder do tráfico de drogas na localidade do Alto do Saldanha, em Salvador.

Segundo a Polícia Civil, . Ele dirigia um Ford Fiesta quando os homens na moto se aproximaram e dispararam. Segundo a polícia, Gesse acumulava várias passagens pela polícia e, uma das capturas, ocorreu em 2017, no bairro de Brotas, quando foi flagrado pela Rondesp Atlântico, com entorpecentes. Informações iniciais dão conta que dois homens em uma moto se aproximaram do veículo, modelo Ford Fiesta e cometeram o delito, nas proximidades de um supermercado na região do Iguatemi. Após os disparos, o carro, ainda em velocidade, atingiu outro veículo.

"As equipes de área e do Núcleo de Inteligência estão auxiliando nas investigações. Além das diligências de campo, iremos trabalhar com dados de inteligência para que possamos delinear a motivação e a individualização do crime", declarou a diretora do DHPP, delegada Andrea. Imagens de câmeras de segurança da região também estão sendo utilizadas na investigação.