Polícia localiza mulher que destruiu 15 caixas eletrônicos na Bahia

A mulher responsável por destruir 15 caixas eletrônicos, a pedradas, em uma agência do Banco Bradesco localizada no município de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano, foi identificada e localizada pela polícia. O caso aconteceu na manhã quarta-feira (2) e toda a ação foi registrada por câmeras de segurança do local.

Segundo a Polícia Militar, depois de colher informações sobre as características da suspeita, os militares fizeram rondas e conseguiram identificar a mulher. Em seguida, ela foi abordada, detida no bairro Salgadeira e conduzida à delegacia da cidade.

A Polícia Civil informou que a mulher foi ouvida na delegacia, na presença de familiares, que apresentaram laudos constatando o problema de saúde mental.

(Foto: Reprodução/Redes sociais)

A depredação ocorreu na Agência Bradesco que fica na Praça Padre Mateus, no centro da cidade. Por causa do ocorrido, os terminais estão sem operar até que sejam substituídos.

A Delegacia Territorial (DT) de Santo Antônio de Jesus registrou a ocorrência como crime de danos materiais contra uma instituição financeira. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) esteve no banco e realizou perícia no local.

A reportagem entrou em contato com o Bradesco para saber o valor do prejuízo e quando os caixas eletrônicos voltarão a operar, mas não obteve resposta. A prefeitura de Santo Antônio de Jesus também foi procurada e não respondeu.