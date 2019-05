Polícia mata quatro suspeitos de tráfico, roubos e homicídios em Jaguaripe

Quatro pessoas foram mortas e uma foi presa na tarde de Jaguaripe, a 240 quilômetros de Salvador, em confronto com a Polícia Militar.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) os homens integravam uma quadrilha envolvida com tráfico de drogas, homicídios e roubos.

Equipes da 3ª Companhia do Centro Industrial de Aratu do do 14° Batalhão da Polícia Militar (BPM/Santo Antônio de Jesus) receberam uma denúncia de um grupo armado dentro de uma casa na localidade de Barreiras do Jacuruna. No imóvel o quinteto foi cercado, mas, segundo a SSP-BA, reagiu atirando.





"No confronto a quadrilha ficou ferida e foi socorrida para o Hospital Gonçalves Martins. Após atendimento médico, não resistiram os traficantes Felipe Silva dos Santos, um comparsa conhecido pelo apelido de 'Hulk' e dois ainda não identificados. Aurino da Silva Santos, após atendimento, foi apresentado na Delegacia Territorial de Nazaré e autuado em flagrante", destacou a SSP-BA, em nota.

Com o grupo a polícia informou que foram apreendidos uma pistola calibre 40, três revólveres calibre 38, carregador, munições, porções de cocaína, maconha e crack, além de celulares e R$ 332 em espécie.