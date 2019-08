Polícia mata traficante responsável por mortes de criança e adolescente em Gandu

Um famoso traficante foi morto durante uma operação policial na tarde do último sábado (24). Manoel Paulo Laurentino dos Santos, o 'Paulão', é apontado como o responsável pelo assassinato de uma criança de 9 anos, e de um adolescente de 16, cometidos em julho, na cidade de Gandu, no Sul da Bahia. No final de julho, outros dois suspeitos já tinha sido mortos.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), Paulão estava escondido em um imóvel alugado, na praia de Atalaia, e dirigia um veículo blindado. Ele foi localizado pela polícia quando passeava na cidade de Aracaju (SE).

Foto: Divulgação

Paulão, que tinha mandado de prisão em aberto, entrou em confronto com a polícia e foi atingido. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu. Com ele, foram encontrados um revólver calibre 38 e munições.

O criminoso liderava uma quadrilha que atuava com tráfico de entorpecentes nas cidades de Presidente Tancredo Neves, Teolândia, Wenceslau Guimarães, Gandu, Ubaitaba e Ibirapitanga. Além disso, era investigado por diversos homicídios, incluindo, além do assassinato dos jovens, o de Romildo Domingos da Silva, carcereiro da Delegacia de Gandu.

Paulão foi encontrado após uma operação integrada entre as Secretarias da Segurança Pública da Bahia e de Pernambuco. Batizada de 'O Iluminado', a operação contou com a participação da Superintendência de Inteligência da SSP, Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da 60ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Gandu), do Comando de Operações Policiais Militares (COPPM), do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), da 5ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/ Valença), da Polícia Federal e da Polícia Militar de Pernambuco.