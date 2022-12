Polícia Militar inicia Operação Verão na Bahia

Cidades da Bahia que recebem incremento no turismo durante a alta estação, especialmente a capital, terão o policiamento reforçado em 3 mil agentes até o dia 5 de março. A medida foi anunciada nesta quinta-feira (15), durante a divulgação da Operação Verão 2022/2023 pela Polícia Militar, na Boca do Rio.

A operação ocorre todos os anos e tem como objetivo intensificar o policiamento em municípios do litoral, como Salvador, Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália, além de cidades da Chapada Diamantina, como Lençóis. O investimento é de R$ 2,2 milhões, e os agentes que estiverem de folga deverão ficar em esquema de plantões extras para atenderem as ocorrências.

“O incremento do efetivo policial não é proporcional à população residente da cidades e sim ao crescimento da demanda de população. São cidades que possuem um fluxo maior de pessoas nesse período e precisam de uma atenção especializada”, explicou o governador Rui Costa (PT).

Também presente no evento, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Paulo Coutinho, falou sobre a segurança pública durante a Operação Verão em pontos turísticos da capital. “Teremos ações basicamente preventivas. Temos também operações específicas no Pelourinho e na Cidade Baixa para fazer frente à circulação de turistas”, afirma.

Equipamentos

Durante o lançamento da Operação Verão 2022/23 foram entregues 22 viaturas semiblindadas, 100 veículos para uso do setor de inteligência, 133 motocicletas e 10 viaturas destinadas para a Ronda Escolar, que totalizam um investimento de R$ 21,5 milhões. Além disso, 5.351 equipamentos de proteção balística individual e escudos balísticos foram entregues.

(Divulgação Mateus Pereira/ GOVBA) (Divulgação Mateus Pereira/ GOVBA) (Divulgação Mateus Pereira/ GOVBA) (Divulgação Mateus Pereira/ GOVBA)

(Divulgação Mateus Pereira/ GOVBA) (Divulgação Mateus Pereira/ GOVBA) (Divulgação Mateus Pereira/ GOVBA) (Divulgação Mateus Pereira/ GOVBA)

As viaturas, que possuem o vidro da frente blindado, já vão começar a ser utilizadas nesta semana em Salvador. Os veículos blindados terão o uso priorizado em regiões de confronto para que haja uma maior proteção aos policiais em serviço.

Já as motocicletas visam facilitar a perseguição a criminosos em becos e vielas por favorecem a mobilidade dos agentes de segurança.

“A maior novidade no policiamento que será sentida nesta operação é o efetivo de motos. As viaturas não conseguem entrar em ruas muito estreitas, becos e vielas, mas as motos conseguem acompanhar e prender os criminosos”, afirmou o governador.