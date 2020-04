Polícia Militar prende envolvido na morte de soldado em Luís Anselmo

(Foto: Reprodução)

Menos de 24 horas após o assassinato do soldado Fábio Silva de Assis, 39 anos, baleado no bairro de Luís Anselmo, em Salvador, a Polícia Militar prendeu um dos envolvidos no crime na madrugada desta sexta-feira (24). O acusado estava em um hotel em Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

O policial morreu durante um assalto a um mercadinho. Na hora do crime, o bandido percebeu que ele estava armado e atirou. Imagens do estabelecimento registraram o momentos dos disparos. Segundo a PM, Fábio foi o quarto policial militar assassinado este ano. Em 2019 foram oito. Já em 2018, 16 PMs foram mortos.

Segundo a PM, o homem, que não teve o nome relevado, estava com uma mulher, que também foi conduzida pelos policiais. O casal foi apresentado pela PM no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na Pituba. O CORREIO já entrou em contato com assessoria de comunicação da Policia Civil, que por sua vez informou que irá se pronunciar sobre o assunto.

O corpo do policial ainda permanece no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR). Segundo a assessoria de comunicação, o corpo ainda está em procedimento para a liberação. O sepultamento será às 16h desta sexta, no Cemitério Jardim da Saudade, capela D, no bairro de Brotas.

Denúncia

Segundo a PM, nesta madrugada, uma equipe da Operação Gêmeos recebeu a denúncia do local onde estava escondido o homem que alugou o veículo utilizado no delito. Logo em seguida, os militares se deslocaram até um hotel, no bairro de Periperi, e flagraram o suspeito, que, no momento da prisão, estava acompanhado de uma mulher.

Com ele, a PM encontrou a chave do Corsa Classic utilizado na ação criminosa, a quantia de R$ 350, dois aparelhos celulares e uma porção de maconha.

O casal foi levado ao DHPP, onde a ocorrência foi registrada. Não há informações sobre a prisão dos demais envolvidos.