Polícia negocia possibilidade do assassino de Rafael Miguel se entregar

A Polícia Civil de São Paulo negocia com advogados de Paulo Cupertino Matias, homem suspeito de matar a tiros o ator Rafael Miguel e seus pais a possibilidade de que ele se entregue. O comerciante de 48 anos teve a prisão temporária decretada e é considerado foragido.

Segundo a investigação, o assassino não aceitava o namoro da filha, Isabela Matias, de 18 anos, com Rafael, de 22. Câmeras de segurança gravaram parte do crime, que aconteceu em São Paulo. O comerciante fugiu após os assassinatos, cometidos no último domingo (9).

“Ele [advogado] falou também da possibilidade de Paulo se entregar, e eu estou aguardando novo contato dele. Falou que entraria em contato", disse nesta quinta-feira (13) o delegado Bruno Tessari, ao G1, sobre a conversa que teve com um dos advogados do suspeito.

O irmão de Paulo esteve nesta manhã na delegacia que investiga o caso para entregar um dos carros usados pelo suspeito durante a fuga. O veículo foi apreendido e será periciado. O homem prestaria depoimento.