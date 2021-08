Polícia pede prisão preventiva de catador que ateou fogo à companheira

A Polícia Civil pediu a prisão preventiva do homem acusado de tentar matar a companheira na noite da quinta-feira (12), na Praia do Flamengo. O suspeito, que não teve nome divulgado, tentou cortar o cabelo de Renata Santos Duarte, 29 anos, com uma faca e depois ateou fogo ao corpo dela.

Ainda hospitalizada, ela foi ouvida por uma equipe da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) nesta sexta-feira (13). No depoimento, Renata solicitou uma medida protetiva contra o agressor, que usou uma faca de serra no ataque.

Renata e o agressor são catadores de latinha e estavam vivendo há cerca de sete meses em um quiosque abandonado na Praia do Flamengo. Ontem à noite, eles começaram a discutir - não se sabe o motivo. O crime aconteceu em frente ao quiosque. Enquanto Renata era socorrida por moradores da região, o acusado entrou no quiosque e derrubou tudo que havia lá no chão. Em seguida, ele fugiu.

Moradores dizem que os dois são usuários de droga e que as brigas entre eles acontecem constantemente. "Ela corria ao mesmo tempo que a pele ia caindo no chão. Foi um negócio terrível", relembra o comerciante Antônio Conceição, 54, que reside próximo ao local da tragédia e acordou com os gritos de desespero da vítima. "Infelizmente isso era previsível. Os dois só viviam brigando. Além de drogas, eles bebiam muito".

O crime foi registrado na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Brotas, que já começou a ouvir testemunhas do crime. O acusado do crime fugiu e está sendo procurado.