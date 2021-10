Polícia possui indicativo de autoria da morte da jovem baleada em carro

Os familiares e outras testemunhas da morte da estudante Jamile Sanches Araújo Miranda, 18 anos, prestaram depoimento na 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) nesta quarta-feira (27) e, agora, a Polícia Civil já possui indicativo de autoria do crime.

As equipes de investigação realizaram diligências em campo, com o objetivo de localizar os autores da morte da jovem, no bairro de São Cristóvão, em Salvador. Jamile estava no carro com os pais quando foi baleada na cabeça na comunidade Yolanda Pires.

"A mãe da menina disse que os criminosos tinham idade semelhante ou inferior a idade da filha. Ou seja, pelo menos um deles seria um adolescente", declarou o comandante da 49ª Companhia Independente (São Cristóvão), major Paulo Cunha.

Segundo informações de familiares, Jamile tinha ido ao cinema com uma amiga, que não via há 2 anos. Na volta, o pai de Jamile resolveu dar uma carona para a jovem, que morava na Rua Yolanda Pires. Na hora de saírem do bairro, eles foram abordados por dois rapazes armados, que mandaram a família ir embora com brevidade. Depois, outros dois rapazes apareceram atrás do carro, também armados, e atiraram. Um tiro foi para o alto e o outro, na direção do carro, atingindo Jamile na cabeça.

Apesar de a investigação ser uma atribuição da Polícia Civil, a PM está empenhada na caça aos criminosos. "Estamos com o policiamento no local reforçado desde anteontem, no intuito de garantir a sensação de segurança às pessoas e também na prisão de criminosos da região", declarou comandante da 49ª Companhia Independente (São Cristóvão), major Paulo Cunha.