Polícia prende 13 e mata 3 suspeitos de participar de assalto comandado por Zé de Lessa

A Polícia Militar do Maranhão prendeu, na noite de segunda-feira (3), treze homens suspeitos de participarem da quadrilha que roubou R$ 100 milhões do Banco do Brasil na cidade de Bacabal, no Maranhão. O roubo, segundo a Secretaria da Segurança Pública maranhense, foi comandado por Zé de Lessa, líder da facção baiana Bonde do Maluco, que está foragido no Paraguai.

Ainda segundo a polícia, três suspeitos morreram e três ficaram feridos durante a ação policial que aconteceu no município de Santa Luzia do Paruá, a 370 km da capital do Maranhão. O nome dos suspeitos não foi divulgado.

Informações preliminares da polícia do Maranhão indicam que os suspeitos estavam em uma carreta com parte do dinheiro roubado do banco. Eles, segundo a polícia, se deslocavam para resgatar parte do bando que praticou o assalto. No dia do crime a polícia informou que cerca de 30 homens participaram da ação criminosa.

Durante a prisão, a polícia apreendeu armas e munições, além de malotes com cédulas. Foram apreendidas 11 fuzis, duas metralhadoras calibre .50 (artilharia anti-aérea), duas pistolas e coletes. Os presos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Zé Doca, a 302 km de São Luís. Eles serão transferidos ainda nesta terça-feira (4) para o Complexo Penitenciário de Pedrinhas, na capital.

Assalto

No dia do assalto três homens morreram em confronto com a Polícia Militar do Maranhão De acordo informações divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública do Maranhão (SSP-MA), um dos bandidos mortos é um baiano, irmão de Zé de Lessa, fundador da facção criminosa Bonde do Maluco (BDM).

Durante a ofensiva dos criminosos, a Polícia Militar reagiu – com armamentos que incluíam fuzis – e conseguiu expulsar a quadrilha do município. Além dos três mortos, duas pessoas foram presas por suspeita de envolvimento com a quadrilha. "O bando tinha dezenas de pessoas", segundo informou a SSP-MA.

A pasta informou ainda que, durante a ação, os bandidos atacaram duas delegacias e o batalhão da PM. Também fizeram pelo menos dois pontos de bloqueio na cidade para tentar impedir a ação da polícia, ateando fogo em carros.