Polícia prende dois integrantes de quadrilha que explodiu bancos em Correntina

A Secretaria de Segurança Pública da Bahia deu prosseguimento, nesta quarta (12) à operação Aerárium, de combate a quadrilhas envolvidas em assaltos à banco, e prendeu dois homens, no município de Serra do Ramalho, no sudoeste da Bahia. Com a dupla, foram apreendidos armamentos e drogas.



Na terça-feira (11), outros quatro integrantes da quadrilha foram localizados pela Aerárium, em diferentes ações, nas cidades de Serra do Ramalho e Maracás. Após confronto, os quatro morreram. Segundo a SSP, grupo foi responsável pelo assalto a três agências bancárias em Correntina, na última sexta (7).



Denúncia e prisão



Denúncias anônimas ajudaram as equipes da 38ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) na localização dos criminosos em uma residência utilizada como esconderijo para armazenar armas e drogas. Equipes de diversas CIPMs, além de Rondesp Sudoeste, Cipe Cerrado, e equipes das polícias Civil, Federal e Rodoviária Federal participaram da operação.



Durante as buscas, os policiais encontraram um fuzil modelo M16 calibre 5.56, cerca de 690 munições de diferentes calibres - dentre elas, 375 para fuzil -, uma pistola calibre 6.35, uma espingarda calibre 12, dois carregadores de fuzil e de pistola, uma maquita, cinco algemas, quatro balaclavas, nove quilos de drogas (maconha, crack e cocaína), embalagens para armazenar os entorpecentes, seis balanças, um carro modelo ASX 2.0, e roupas camufladas.



O comandante da 38ª CIPM, capitão Pedro Paulo de Araújo disse que a operação continua em busca de mais suspeitos. "Vamos continuar nossas rondas, atentos às denúncias e com esse trabalho preventivo. Sabemos que trata-se de uma quadrilha, então, vamos continuar focados em localizarmos outros suspeitos”, disse o oficial. A dupla foi apresentada na 24ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin).