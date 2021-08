Polícia prende homem com mochila cheia de drogas no São Gonçalo do Retiro

Um homem foi preso na manhã desta segunda-feira (9) no bairro São Gonçalo do Retiro, em Salvador, carregando uma mochila abarrotada de drogas. Em sua posse, foram encontradas 604 trouxinhas de maconha, 779 pinos de cocaína e 125 pedras de crack.



A Polícia Civil havia recebido uma denúncia de tráfico de drogas na localidade e enviou equipes do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom).



“Nós nos deslocamos para o local indicado e identificamos um homem que, ao perceber a presença dos policiais, tentou empreender fuga, pulando a área de serviço da casa para o telhado da casa vizinha, levando uma mochila. Ao cair, ele foi capturado pelos policiais e, dentro da mochila, foram encontrados os entorpecentes”, disse o diretor adjunto do Depom, Augusto Eustáquio.



Os policiais ainda localizaram a casa do indivíduo e encontraram dois revólveres calibres 38, um simulacro de pistola, mais um tablete e meio de maconha, quatro pedras de cocaína, um carregador de metralhadora, vários artefatos tipo ‘miguelitos’ - pregos retorcidos usados para furar pneus e dificultar as perseguições policiais - e duas notas de R$ 100 manchadas com tinta vermelha.



Ele foi levado para o Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.