Polícia prende homem que matou e esquartejou vizinho por dívida de R$100

A polícia prendeu um homem acusado de matar um vizinho e, após o crime, atear fogo e esquartejar o corpo, ocultando os pedaços em várias latas de lixo na cidade de Petrópolis, na região Serrana do Rio de Janeiro. Emanoel Sérgio Simões da Silva foi capturado em Campina Verde, no oeste do estado de Minas Gerais, por agentes da Delegacia de Polícia Interestadual - Divisão de Capturas (DC-Polinter) na quinta-feira (24). A ação contou com o apoio de policiais civis de Minas Gerais.

O crime ocorreu em abril de 2020. Segundo as investigações, a vítima devia R$ 100 ao autor, que estava inconformado com a demora no pagamento. Ele atraiu o vizinho para sua residência, o golpeou na cabeça algumas vezes e depois cortou o pescoço com uma faca, causando sua morte. Quando os fragmentos dos corpos foram encontrados, o crime chocou a cidade e o autor ficou conhecido como "Monstro da Serra".

O autor foi identificado a partir de depoimento do irmão da vítima, que foi agredido várias vezes pelo assassino, mas, por medo, nunca chegou a procurar uma delegacia para registrar as ocorrências. O autor ainda teria dito para a testemunha que havia matado outras seis pessoas anteriormente.

As investigações permitiram a localização do criminoso, que havia fugido para o estado de Minas Gerais. Após a captura, os agentes retornaram à sede da DC-Polinter, no Rio, e o preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.