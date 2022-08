Polícia prende homem suspeito de matar adolescente a tiros em bar no interior da Bahia

O homem investigado pelo envolvimento no homicídio de Geovana Garcia Barreto, uma adolescente de 16 anos morta em abril deste ano, foi preso na última quinta-feira (4) na cidade de Olindina, no interior da Bahia. O crime aconteceu em 30 de abril deste ano no município de Araci.

A adolescente foi morta a tiros dentro de um bar. O suspeito, que não teve a identidade divulgada, tinha mandado de prisão em aberto por tentativa de homicídio e roubo. Segundo o titular da DT de Araci, delegado Hidelbrando Alves da Silva, o aparelho celular da vítima foi encontrado com o suspeito.

“Quando interrogado sobre como o celular chegou em suas mãos, ele disse que teria comprado de um desconhecido na cidade de Olindina, em frente a um bar”, disse o delegado.

O homem foi preso por Policiais da Delegacia Territorial do município de Araci e da 15ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Serrinha) e foi encaminhado para a sede da DT, onde está custodiado à disposição da Justiça.

O crime

Uma jovem morreu e duas pessoas ficaram feridas em um ataque a um bar na cidade de Araci, no nordeste da Bahia. O crime aconteceu no sábado (30), na Rua José Roque, localidade conhecida como Riacho.

Segundo informações da Polícia Civil, dois homens em uma motocicleta entraram no bar e atiraram.

Geovana Garcia Barreto de Pinho não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os dois sobreviventes foram socorridos para unidades de saúde. Policiais do 16º BPM foram acionados para atender a ocorrência e já encontraram Geovana morta.