Polícia prende primo que matou aluno dentro de escola em Pernambués

Um homem apontado como autor da morte do estudante Max Santos de Oliveira, de 18 anos, na última sexta-feira (11), no Colégio Estadual Aliomar Baleeiro, em Pernambués, foi preso nesta segunda-feira (14), no bairro de São Gonçalo.

Segundo o coordenador da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central), delegado José Mário da Silva Mota, o homem de 19 eraa primo da vítima e já estudou naquela escola. Ele aproveitou a condição de ex-aluno e vestiu o uniforme para ter acesso ao colégio. “Ele aguardou a saída da vítima até o estacionamento, onde efetuou os disparos e fugiu em seguida”, acrescentou José Mário.

Ainda de acordo com a polícia, a motivação está relacionada com a disputa pelo tráfico de drogas em Pernambués. Com o cumprimento da ordem judicial, o homem vai passar por exames de lesão corporal e ficará à disposição do Poder Judiciário. “Seguimos com as diligências para localizar a arma usada no crime”, informou o coordenador da 2ª DH/Central.

Crime

Max Santos de Oliveira, foi morto por volta das 10h de sexta-feira (11) no estacionamento do Colégio Estadual Ministro Aliomar Baleeiro, no bairro Pernambués, em Salvador.

“Eu ouvi muitos disparos, quase 10 eu acho. Foi bem barulhento, pensei que estava matando um monte de gente”, contou um homem que reside nas imediações do colégio.

Ao CORREIO, uma estudante relatou o desespero ao ouvir o barulho dos disparos. Ela conta que estava na sala de aula no momento em que a execução aconteceu. “Fiquei desesperada, entrei em pânico. Corri logo pro banheiro com medo de pegar. A gente estava na sala e foi um barulhão. Mesmo de longe, todo mundo ouviu”.

Em 2021, Max já havia sido apreendido pela Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI) por tráfico de drogas. A vítima também possuía passagem por posse ilegal de arma de fogo.

A Secretaria Estadual da Educação, também por meio de nota, lamentou o corrido e disse estar consternada com evento, assim como toda a comunidade escolar.