Polícia prende suspeito de arrombar fóruns em cidades do interior

Uma equipe do Setor de Investigação (SI) da Delegacia de Homicídios (DH) de Juazeiro cumpriu, nesta segunda-feira (16), um mandado de prisão preventiva contra um homem, de 47 anos, investigado por participar de arrombamentos nos fóruns das cidades de Ribeira do Pombal e Tucano.

A ação ocorreu após troca de informações com o SI da 25ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Euclides da Cunha. De acordo com a titular da DH/Juazeiro, delegada Adelina Maria de Araújo Castro, os crimes foram praticados nos dias 20 e 21 de fevereiro.

“Primeiro o homem arrombou maçanetas e quebrou janelas de cinco salas do fórum de Ribeira do Pombal. Na noite seguinte, o mesmo modus operandi foi usado pelo suspeito e os comparsas para tentar furtar o fórum de Tucano”, explicou a titular da DH/Juazeiro, acrescentando que os autores agiam sempre durante o repouso dos seguranças.

“Imagens de câmeras dos prédios ajudaram na identificação de todos os envolvidos na ação. Outros suspeitos estão sendo procurados”, destacou a delegada.

O detido foi submetido a exame de lesões corporais e está custodiado na 1ª Delegacia Territorial (DT/Juazeiro), à disposição da Justiça.