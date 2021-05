Polícia prende suspeito de matar jovem que desapareceu há 7 meses em Serrinha

A polícia prendeu na manhã desta terça-feira (25), em Serrinha, um homem suspeito de matar e ocultar o corpo de Jeorge Santana Ferreira, de 20 anos, que está desaparecido desde outubro do ano passado, quando saiu para participar de uma carreta política.

De acordo com o titular da delegacia de Serrinha, delegado Michael Alves, o homem é investigado pela prática de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O corpo de Jeorge, no entanto, segue desaparecido.

“Inicialmente, a vítima foi dada como desaparecida. Todavia, após meses de trabalho, os investigadores apontaram que ele teria sido morto cruelmente, com golpes de madeira, e enterrado em uma fazenda na zona rural desta cidade. Foram realizadas buscas nos locais apontados, mas o corpo ainda não foi achado”, relatou.

Ainda segundo o delegado, dívidas de drogas teriam sido a motivação do crime. “O investigado faz parte de uma organização criminosa que espanca e mata quem está em dívida. Com a decretação do mandado de prisão temporária dele, conseguiremos localizar o corpo. Em 30 dias, vamos buscar converter a prisão para preventiva e representar por homicídio qualificado e ocultação de cadáver”, explicou.

A prisão, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, foi realizada por policiais da 15ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Serrinha) e 1ª Delegacia Territorial (DT) de Serrinha. Também atuaram na ação as equipes da Companhia de Emprego Tático Operacional (Ceto) do 16º Batalhão da Polícia Militar (BPM/Serrinha).