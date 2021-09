Polícia prende suspeitos de sequestrarem 'lenda do Free Fire'

Dois homens, ambos de 27 anos, foram presos suspeitos de sequestrar e extorquir o gamer e influencer Arthur Ramos, de 22, mais conhecido no jogo de celular Free Fire como "Crusher Fooxi". Os suspeitos foram encontrados pela polícia de Pariquera-Açu, no interior de São Paulo, nesta quarta-feira (1º). Um terceiro suspeito, de 28 anos, também foi identificado.

Segundo a Polícia Civil, a vítima, com mais de 4,9 milhões de seguidores no Instagram, sofreu um 'sequestro relâmpago', junto com a namorada e a sogra, no último dia 18. Eles foram rendidos por dois criminosos na residência da namorada do influenciador, colocados no veículo do mesmo e levados à cidade de São Paulo.

Ainda de acordo com os policiais, as vítimas ainda foram obrigadas a fazer, durante o trajeto, transferências bancárias via Pix no valor de R$ 35 mil. Objetos pessoais, como telefones celulares, aparelhagem de som do veículo, entre outros, foram roubados gerando um prejuízo aproximado de R$ 73 mil. Após os crimes, as vítimas foram abandonadas na capital.

Um dia após o crime, o influenciador digital chegou a relatar o ocorrido por meio de postagens nas redes sociais, alertando os seguidores para terem cuidado e lamentando o que aconteceu.