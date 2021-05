Polícia prende três pessoas e apreende maconha e ecstasy no sudoeste da Bahia

Três pessoas foram presas pela Polícia Militar da Bahia, na última sexta (21), em duas ações de combate ao tráfico na região sudoeste do estado. Na primeira, em Vitória da Conquista, porções de maconha e comprimidos de ecstasy foram apreendidos, após uma diligência no bairro de Candeias, na Avenida Jorge Teixeira, em Conquista.



De acordo com os policiais da 77ª CIPM localizaram uma jovem, transportando uma sacola com porções de maconha. “Ela nos levou até um prédio que ficava nas proximidades, onde havia uma mala com 69 comprimidos de ecstasy. Durante o flagrante, ela tentou fugir se jogando contra uma porta de vidro, recebeu atendimento médico e depois foi conduzida para o Distrito Integrado de Segurança Pública de Vitória da Conquista”, informou o major Vagner Ribeiro Almeida, comandante da companhia.



Já na cidade de Barra do Choça, equipes da Rondesp Sudoeste localizaram dois homens com dois quilos e meio de maconha, e embalagens para acondicionar a droga, além de um celular. O flagrante ocorreu no Centro da cidade, após intensificação de rondas por conta de uma denúncia anônima.



“Recebemos a denúncia do comércio de entorpecentes naquela região e quando chegamos dois homens jogaram os materiais no chão. Um deles correu, mas foi alcançado”, disse o capitão Ricardo Moreira da Rondesp Sudoeste. Os materiais e os acusados também foram apresentados no Distrito Integrado de Segurança Pública de Vitória da Conquista.