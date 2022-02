Polícia procura suspeito de atropelar ex-mulher em Simões Filho

A morte de Leidiane Paraguassu, de 31 anos, está sendo investigada pela 22ª Delegacia de Simões Filho. A batida entre um caminhão e a moto em que a vítima estava aconteceu no sábado (12), no bairro do Parque Continental.

Indícios apontam que a colisão não foi um acidente. O principal suspeito de ter provocado a batida é o ex-companheiro da vítima. Ele estava dirigindo o caminhão quando atingiu a moto onde Leidiane estava com o namorado.

De acordo com pessoas que estavam no local na hora em que tudo aconteceu, após atropelar o casal, ele fugiu do local a pé, sem prestar socorro às vítimas. Até o momento, ele não foi localizado. Leidiane morreu no local e o homem que estava com ela foi socorrido para o hospital.

Segundo a assessoria da Polícia Civil, a busca pelo ex-marido de Leidiane está sendo realizada pela delegacia de Simões Filho. “A 22ª DT/Simões Filho apura a morte de Leidiane Nascimento Paraguassu. O suspeito está sendo procurado. Os veículos foram periciados no local e oitivas agendadas”, afirmou a Polícia Civil, em nota.