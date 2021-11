Polícia recupera 2.855 veículos roubados

Entre janeiro e 15 de novembro de deste ano, as polícias Civil e Militar recuperaram 2.855 veículos furtados e roubados em Salvador e RMS. Esse número representa mais de 60% dos roubados no período, considerando que 4.349 carros e motocicletas foram levados por criminosos.

No período, 676 pessoas foram presas por furto, roubo e receptação de veículos. A Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) também instaurou 412 inquéritos policiais e encaminhou 397 para o Poder Judiciário.

Ainda foram investigados 10 pontos suspeitos de desmanche, em Salvador, e três foram desarticulados. O diretor do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), que dirige a DRFRV, delegado Flávio Gois, destacou as ações investigativas em campo, como também a integração com outros órgãos e a sociedade.

“O trabalho de inteligência é ininterrupto e a ações em campo complementam estas atividades investigativas da nossa unidade especializada. Além disso, pedimos à população que colabore evitando a aquisição de veículos e peças de origem duvidosa. Também fornecendo informações por meio do Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública (SSP), no 181. Não precisa se identificar”, informou.

Só nos primeiros 15 dias de novembro a DRFRV recuperou 156 veículos com restrição de roubo. Os carros e motocicletas foram localizados em diversos bairros de Salvador, entre eles, os que também incidem os furtos e roubos, Itapuã, Piatã, São Cristóvão, Imbuí, Pituba e Lauro de Freitas na RMS.

A DRFRV realiza diversas operações e ações, entre elas, a Operação Visão Noturna, com levantamentos em campo e abordagens em diversos bairros e corredores com histórico de circulação de veículos roubados, armas e drogas. A especializada também compõe a Operação Inspício, realizada entre pela Polícia Militar, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Departamento de Trânsito da Bahia (Detran/Ba).