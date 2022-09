Polícia recupera imagens de santos furtadas em igreja de Brumado

A polícia encontrou as duas imagens de santos católicos que estavam desaparecidas após serem furtadas da Igreja de Santo Antônio, na Vila Ubiraçaba, distrito de Brumado, no sudoeste baiano.



Segundo a Polícia Militar, por volta das 16h30 de terça-feira (20), uma equipe da 77ª Companhia Independente da PM estava fazendo ronda no bairro da Morada dos Pássaros, em Brumado, quando viram um carro com características semelhantes ao automóvel utilizado no furto.

Os policiais resolveram checar a situação e, ao ser abordado, o motorista do carro admitiu ter furtado, junto com seu filho, duas obras sacras de mais de 200 anos na Igreja de Ubiraçaba, Zona Rural de Brumado. O homem disse ainda que guardou as esculturas em uma casa no bairro Vila Sul. A PM foi até o local indicado e encontrou as imagens.

Pai e filho foram levados, junto com todo o material apreendido, para o Plantão Central, onde foram tomadas as medidas cabíveis.