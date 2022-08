Polícia resgata adolescente de 16 anos que fugiu de casa para conhecer namorado virtual

Uma adolescente de 16 anos foi resgatada pela Polícia Rodoviária Federal após fugir de casa para conhecer um namorado virtual. A garota saiu de Teixeira de Freitas e pretendia seguir viagem até o Rio de Janeiro.

A menina foi encontrada após uma denúncia dos seus pais, que procuraram a unidade da PRF de Teixeira de Freitas e avisaram que ela tinha viajado sem permissão para encontrar um rapaz que ela conheceu na internet. Eles conseguiram identificar a empresa de ônibus que ela teria embarcado e informaram aos policiais.

Foto: Divulgação

Após a denúncia, os policiais entraram em contato com a empresa e coletaram as informações do itinerário e horários de saída dos terminais. Ao descobrirem que o coletivo já passava pela cidade de Linhares, no Espírito Santo, a polícia capixaba foi acionada e interviu.

A polícia de Linhares foi até a agência da empresa de ônibus para esperar a chegada do coletivo e localizou a menina, que foi retirada do veículo e levada de volta para casa.

Emocionados, os pais da adolescente agradeceram pela atenção dada e solução do caso.