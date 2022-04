Polícia resgata homem que seria executado por traficantes durante operação em Salvador

Bandidos trocaram tiros com a Polícia Militar no início da noite desta quinta-feira (28), na Chapada do Rio Vermelho, em Salvador. O confronto aconteceu depois que policiais flagraram um homem sendo espancado por traficantes e impediram que o grupo executasse o rapaz. Tudo ocorreu próximo a Base Comunitária de Segurança (BCS) da Chapada.

Segundo a Polícia Militar, o flagrante aconteceu durante uma operação deflagrada pelo Comando de Policiamento Regional da Capital (CPRC) Atlântico, em todo complexo do Nordeste de Amaralina. No total, 22 viaturas da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp Atlântico e os Pelotões de Emprego Tático Operacional (PETO) participaram da operação, que começou por volta das 17h.

No início da operação, os policiais receberam uma denúncia de tentativa e execução. Os homens armados reagiram à chegada das viaturas próximo à base comunitária e começaram a atirar contra os militares, que revidaram.

Os policiais conseguiram impedir a execução, mas os bandidos fugiram. "Estamos felizes em salvar uma vida e não descansaremos até acharmos os autores dos disparos", garantiu o comandante do CPR-Atlântico, coronel Antônio Sampaio.

O estado de saúde do rapaz resgatado não foi divulgado. Segundo a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), informações preliminares apontam que a vítima é usuária de drogas e tinha dívidas em aberto com o grupo criminoso.

Por conta do confronto, o policiamento no bairro foi reforçado. Viaturas da 26ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Brotas) e 41ª CIPM/Federação estão de vigília na Avenida Jurcy Magalhães, na altura da entrada do Vale das Pedrinhas.

Em nota, a SPP-BA informou que não houve ataque contra a BCS da Chapada. "A pasta desataca ainda que equipes territoriais e especializadas estão no local à procura dos autores dos disparos", diz o texto.

Segundo a TV Bahia, o comércio no local funcionou normalmente após o conflito.