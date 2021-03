Polícia resgata mais de 45 cachorros em situação de maus-tratos em Conquista

A equipe da 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Vitória da Conquista) resgatou, na terça-feira (2), 46 cachorros que viviam em situação de maus tratos. Os animais estavam na casa de uma mulher de 56 anos, no bairro Bem Querer. Ela foi presa em flagrante.

A proprietária do imóvel foi conduzida ao Disep/Conquista e vai responder pelo crime de maus tratos contra animais. Ela não apresentou licença para o funcionamento do canil. Todo o resgate foi acompanhado por uma equipe do Corpo de Bombeiros e representantes de associações protetoras de animais.

De acordo com o delegado Marcus Vinícius de Morais Oliveira, da 10ª Coorpin/Conquista, a prisão ocorreu após denúncias encaminhadas ao Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep). Populares informaram que a mulher agredia diariamente os animais.

Testemunhas foram ouvidas na sede da Coorpin e confirmaram a denúncia. Na casa da suspeita, os policiais encontraram os cachorros, de raças diferentes e a maioria filhotes, confinados em ambientes sujos e com pouca iluminação. Todos eles foram encaminhados à clínicas veterinárias para receberem tratamento.