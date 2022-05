Policiais lançam campanha para ajudar mãe e crianças que tiveram casa incendiada

Sensibilizados com a ocorrência em que cinco crianças foram resgatadas de uma casa incendiada por um agressor em Imbassaí, no Litoral Norte, o efetivo da 53ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Mata de São João) lançou, neste domingo (29), uma campanha para arrecadação de doações. A ideia é conseguir o máximo de itens, num intervalo mais curto possível, já que as chamas destruíram todos os móveis e objetos da mãe e das crianças. Geladeira, fogão, colchões, alimentação, roupas e materiais escolares são prioridades nesse primeiro momento, como conta o comandante da unidade, tenente-coronel Maurício Botelho.

"Eles perderam tudo. As crianças precisam voltar a estudar, mas até os materiais escolares como mochilas e cadernos foram destruídos. Impossível não se sensibilizar. Já fizemos contato com empresários e com o Conselho de Segurança da região para que possamos mobilizar outras pessoas", disse o oficial.

Interessados em contribuir podem deixar a doação no Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep) de Praia do Forte - localizado na Avenida do Farol, Açu da Torre, ao lado do Hiperideal. Aqueles que querem ajudar, mas não tem como levar o item, podem acionar a 53ª CIPM no instagram, por meio do perfil @53cipmba, no direct, que as equipes irão até o local.

O caso ocorreu no momento que a mãe das crianças foi até o posto policial pedir socorro, pois o companheiro havia a agrediu e ameaçado com uma faca. Ao retornar para casa com os policiais, ela encontrou o imóvel em chamas e informou que na residência tinham cinco crianças dormindo. O criminoso fugiu antes da chegada das guarnições.

Segundo a PM, a mulher procurou o posto policial de Imbassaí, denunciando ter sido vítima de violência doméstica. Além da agressão, o homem teria ameaçado-a de morte com uma faca. Os policiais da 53ª Companhia Independente voltaram com ela ao imóvel, mas o suspeito já tinha fugido. Já no local, os PMs perceberam que o homem tinha colocado fogo na casa e aberto as válvulas do fogão a gás com o objetivo de provocar uma explosão.

Foi quando souberam que havia cinco crianças dormindo em colchonetes dentro da casa. Os militares entraram e resgataram as crianças. Em seguida, com ajuda de vizinhos, usaram baldes de água para combater as chamas. Como ainda havia risco de explosão devido ao gás, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e retirou o cilindro do ambiente. Os bombeiros avaliaram que os danos estruturais ao telhado da casa foram significativos e interditaram o local.

Os policiais ainda fizeram buscas pelo suspeito na região, mas não o encontraram. A vítima foi levada à Delegacia de Proteção Ambiental, na Praia do Forte, para registrar a ocorrência.