Policiais prendem dupla que assaltava ônibus e recupera oito celulares em Salvador

Oito aparelhos celulares, uma pistola taurus, calibre 40, e um simulacro foram apreendidos por guarnições da Operação Gêmeos, na manhã desta quinta-feira (13), durante interceptação a um ônibus que estava sendo roubado por uma dupla de criminosos, na Ladeira da Cruz da Redenção, em Salvador. Um dos criminosos já possuía passagens pelo Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP).

Os policiais reforçavam o patrulhavam na Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM) por volta das 9 horas, quando perceberam a ação criminosa na linha Mirantes de Periperi x Itaigara (1614).

“A atitude dos viajantes nos alertou e resolvemos abordar o veículo. Quando nos aproximamos eles começaram a atirar, revidamos, enquanto eles tentavam fugir do local, mas não conseguiram”, explicou o comandante da unidade, major Valnei de Azevedo.

Após a troca de tiros, um dos suspeitos ficou ferido, levado ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu. O comparsa foi levado, junto com os materiais apreendidos e as vítimas, para o DHPP, na Pituba.

Conforme a titular da DH/Atlântico, delegada Pilly Dantas, o homem que morreu em confronto já havia sido apresentado na unidade, no ano de 2018, pelo crime de homicídio.

“Além desta passagem, na ficha policial, ele apresentava passagens por roubo de veículos e violência contra a mulher”, disse.

O comparsa do criminoso foi flagranteado por roubo e está à disposição da Justiça.