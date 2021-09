Policiais prendem suspeitos que planejavam roubo a agência em Amélia Rodrigues

A Polícia Civil da Bahia conseguiu impedir um assalto a uma agência bancária itinerante em Amélia Rodrigues, neste sábado (18). APolícia Militar conseguiu interceptar o veículo que seria utilizado no roubo após troca de informações com a Delegacia Territorial (DT) do município. Dois homens foram presos na operação.

Segundo a Polícia Civil, o Departamento de Polícia do Interior (Depin) foi informada, ao longo da semana, que traficantes locais planejavam um ataque ao caminhão da Caixa Econômica Federal, que está na praça principal do município enquanto a agência é reformada. Dentro do estabelecimento itinerante, há um caixa eletrônico, que seria levado pelos bandidos.

O delegado titular de Amélia Rodrigues, Idelfonso Monteiro, explicou como aconteceu a prisão. "Tomamos conhecimento de que havia um caixa eletrônico na agência móvel e obtivemos informes de que um grupo criminoso realizaria uma ação neste fim de semana. Comunicamos o fato ao Depin e reforçamos o trabalho com a Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (Cati-Depin) e a Polícia Militar, que atua em uma grande parceria com a Polícia Civil nesta região", declarou.

"Na noite de ontem [sexta], um veículo foi tomado de assalto em Feira, por volta das 21h, e os criminosos tentaram roubar um carro maior em Conceição do Jacuípe. Ao não conseguir, eles se deslocaram até Salvador, onde, em Itapuã, roubaram um caminhão-baú, com a finalidade de ter espaço para jogar o caixa eletrônico dentro. Quando eles se preparavam para entrar na cidade, porém, a PM os interceptou e frustrou o que seria um assalto à Caixa Econômica Federal", complementou Idelfonso.

Dentro do caminhão-baú que seria usado para transportar o caixa eletrônico, havia cerca de R$ 100 mil em equipamentos. O veículo também foi apreendido pela polícia e será devolvido ao proprietário. Três dos cinco homens que se preparavam para roubar a agência da Caixa fugiram. As investigações continuam para identificá-los e prendê-los.