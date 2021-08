Policiais tomam posse e bases móveis são entregues em Salvador

Foi embaixo de um sol forte e de calor intenso, mas com muito entusiasmo, que aconteceu a formatura de 191 novos sargentos da Polícia Militar, na manhã desta terça-feira (24). A cerimônia aconteceu na Vila Militar dos Dendezeiros, na Cidade Baixa, e contou com a presença do governador Rui Costa (PT), e de representantes do alto comando da Polícia Militar e da Polícia Civil. Foram entregues também 26 novas bases móveis de segurança à corporação.

No total de formandos, 140 são lotados em Salvador e Região Metropolitana, e os demais no interior. O governador destacou a quantidade de novos policias contratados durante a gestão.

"Até dezembro do ano passado, tínhamos incorporado na Polícia Militar e na Polícia Civil 7.431 novos policiais. Somando os que entraram este ano e entrarão ano que vem, serão em torno de dez mil novos policiais na Bahia, respondendo a luta para manter o contingente de policiais, uma vez que tivemos, no funcionalismo como um todo, um grande volume de aposentadorias", afirmou Rui.

Governador Rui Costa durante a cerimônia (Foto: Camila Souza/ GOVBA)

Já as bases móveis serão encaminhadas para as Companhias Independentes da PM de Pernambués, Cajazeiras, Pirajá, Barra, Rio Vermelho, Pituba, Itapuã, Comércio, Uruguai, Tancredo Neves, Iguatemi, Boca do Rio, Nordeste de Amaralina, CAB, e Centro Histórico. Serão contempladas também os Batalhões de Policiamento de Eventos (Bepe), de Polícia Turística (Beptur), de Operações Policiais Especiais (Bope), de Polícia de Choque (BPCHQ), e de Reforço Operacional (Bpro).

Fazem parte da lista também os Comandos de Operações Policiais Militares (COPPM) e de Policiamento Regional da Capital (CPRC/C), o Esquadrão Motociclistas Águia, e o grupamento Patamo. A proposta do governo é de que os novos equipamentos ajudem a ampliação e reforçar a segurança. O investimento foi de R$ 4,1 milhões.

Foram entregues 26 bases móveis (Foto: Camila Souza/ GOVBA)

Na ocasião, Rui Costa assinou a ordem de serviço para ampliação e reforma civil da infraestrutura para unificar o Colégio da Polícia Militar Dendezeiros, o Colégio Estadual Luiz Tarquínio e a Escola Luiz Tarquínio. O investimento realizado é da ordem de R$ 15 milhões e a estrutura passará a contar com um Complexo Esportivo Educacional.