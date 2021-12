Policiais vão reforçar segurança em estradas na Bahia no Natal e Ano Novo

A partir desta quinta-feira (23), 976 policiais estarão mobilizados para garantir mais segurança nas rodovias estaduais no final do ano, quando há um aumento significativo de ocorrências nas estradas.



“O reforço é importante para garantir o bem de todos. Os nossos postos de abordagem contam com o vídeomonitoramento, assim garantimos a segurança dos nossos policiais e também a identificação de irregularidades dos veículos, como drogas e armas que são campeãs de apreensões”, contou o coordenador de planejamento operacional do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), major Fausto Mattos.



A movimentação nas estradas é para as comemorações dos últimos dias do ano. A “Operação Reveillon” terá principal foco na Linha Verde, que liga Região Metropolitana de Salvador às praias do litoral norte baiano. “A capacidade de eventos particulares agora é de 5 mil pessoas, teremos uma grande carga de festas particulares. A Linha Verde é a área que contará com mais policiais", afirmou o major.

A maior causa de acidentes nas rodovias, segundo ele, é a imprudência humana. "Quem nunca dirigiu tranquilo e se deparou com uma ultrapassagem irregular, freada repentina, sem contar, claro, com a irresponsabilidade de beber e dirigir?", questionou.

O major orienta manter a manutenção do carro em dia, as bagagens na mala do veículo, levar crianças de até quatro anos no banco de traz e protegidas com a cadeirinha. Tudo isso para que não haja auto de infração e não ofereça riscos ao carona e ao próprio condutor.

"Sempre indicamos que as pessoas tenham a documentação obrigatória do veículo e do motorista, que realizem revisão do motor, lanternas e a verificação da situação do step do carro”, declarou.

Ele indica a saída mais cedo de casa para evitar longos engarrafamentos.