Policial aposentado é morto em tentativa de assalto no extremo-sul da Bahia

Um escrivão da Polícia Civil aposentado foi morto a tiros durante uma tentativa de assalto em Itamaraju, no extremo-sul da Bahia, na noite desta quinta-feira (1º).

De acordo com informações iniciais, o crime ocorreu na Rua Santos Dumont, no Centro do município. A vítima, que estava dentro do seu carro no momento do crime, foi identificada como Edivaldo Marinho de Santana, de 70 anos.

A Delegacia Territorial de Itamaraju investiga o caso. Guias de perícia e remoção foram expedidas. A unidade policial segue nas buscas para identificar o autor.