Policial aposentado morre depois de ser baleado em Simões Filho

Um policial civil aposentado morreu nesta sexta-feira (23), depois de ser balado no último dia 14 em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. Gilmar Montes de Souza, 63 anos, estava internado no Hospital do Subúrbio desde o dia do crime, mas não resistiu.

Gilmar estava em um carro que foi interceptado por homens armados na região do Mapele. Eles atiraram no policial aposentado e fugiram ao notar que um veículo se aproximava. Um policial penal que estava com Gilmar foi atingido na mão. A dupla chegou a anunciar o assalto antes dos disparos. Os policiais não estavam armados e nenhum pertence foi levado pelos suspeitos.

O Sindicato dos Policiais Civis da Bahia (Sindpoc) divulgou nota em que lamenta o crime. "É com pesar que o SINDPOC informa o falecimento do IPC aposentado Gilmar Montes de Souza, que veio a óbito nesta sexta-feira (23). O SINDPOC se solidariza com familiares e amigos, e deseja que Deus conforte seus corações neste momento de tamanha dor", afirma o texto.

A Polícia Civil informou que caso estava sendo apurado pela 22ª DT (Simões Filho) e agora será encaminhado para a Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM). Até o momento, nenhum suspeito foi preso.