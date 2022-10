Policial armado em Mussurunga foi ao local para ajudar sargento que diz ter sido ameaçado

A Polícia Militar informou, nesta segunda-feira (17), que o policial que aparece em vídeos somente com a parte superior do uniforme, armado e brigando com moradores em Colinas de Mussurunga, no último domingo (16), foi até o local para ajudar um sargento da reserva que alegou ter sido vítima de uma tentativa de homicídio.

A Corregedoria da PM já instaurou um feito investigatório para apurar as circunstâncias e a conduta do policial militar que aparece armado e vestindo a parte superior do fardamento da corporação no último domingo (16). Segundo informações iniciais, após tomar conhecimento de uma ocorrência envolvendo um sargento da reserva, o policial militar se deslocou em apoio ao colega.

A PM destacou que conforme registrado em delegacia, o sargento foi vítima de uma tentativa de homicídio e teve o imóvel de familiares atingido por disparos de arma de fogo, fato que está sendo investigado pela polícia judiciária.

Um morador do bairro registrou um Boletim de Ocorrência contra o policial militar que foi armado até o bairro e efetuou disparos contra o chão e casas do local. A Polícia Civil informou que a 12ª Delegacia (Itapuã) investiga as ameaças sofridas por um homem no domingo (16), na 1ª Travessa Paulo Afonso, no bairro de Mussurunga.

Conforme informações iniciais, a vítima estava na porta de casa quando foi surpreendido por um homem armado, utilizando uma parte do fardamento da Polícia Militar da Bahia, alegando que a vítima o estava filmando. A unidade policial analisa as imagens para identificar o autor. Um disparo de arma de fogo foi deflagrado pelo homem, porém ninguém foi ferido.

Entenda o caso

Terror e medo. Foram essas palavras que os moradores da Colinas de Mussurunga utilizaram para definir o que sentiram na manhã deste domingo (16), quando ouviram os barulhos estridentes de tiros na região.

De acordo com moradores, os disparos de armas de fogo foram feitos por grupos de facções que disputavam o comando do bairro. Os homens armados chegaram atirando e atingiram a casa de um sargento da reserva, que teve a parede da casa marcada pelas balas. Segundo a Polícia Civil, o militar, que não teve seu nome divulgado, não ficou ferido.

Ao g1 Bahia, a PM não detalhou se o policial da reserva era alvo dos disparos. Equipes da 49ª e da 15ª CIPM, da Operação Gêmeos e da CIPT Rondesp/Atlântico foram acionadas e estiveram no local.

A ocorrência está sendo investigada pela 12ª Delegacia Territorial (DT) de Itapuã. Segundo a PC, guias de perícia na residência do policial foram solicitadas e rondas estão sendo realizadas para identificar e prender os autores.

Por volta de 15h, viaturas da polícia se concentraram na rótula de Mussurunga. Além do reforço terrestre, helicópteros sobrevoaram os setores do bairro, assustando os moradores com os tiros disparados na busca dos criminosos durante a ronda.

“Foi bem aterrorizante. Nós estávamos ouvindo e morrendo de medo, porque existia a possibilidade de um tiro desse atingir alguma casa. Todo mundo ficou bastante nervoso”, conta a estudante Ivia Maria.

O tiroteio durou cerca de uma hora e foram ouvidos por moradores dos setores H e J, que observaram uma movimentação maior nos matagais existentes nesses locais. Uma moradora contou que vizinhos saíram de casa para entender o que estava acontecendo receberam ordens da Polícia Militar para retornarem imediatamente.