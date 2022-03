Policial civil é encontrado morto dentro de casa em Salvador

O policial civil Ubiratan Santa Rita Palmeira, de 57 anos, foi encontrado morto na manhã deste sábado (26) dentro de sua casa, em Salvador. O investigador era lotado na sede do Departamento de Polícia do Interior (Depin). Em nota nas redes sociais, a Polícia Civil lamentou a morte do policial.

Segundo a PC, Ubiratan entrou na instituição em agosto de 1992 e, em seus quase 30 anos de contribuição para a segurança pública da Bahia, teve uma longa jornada pelas unidades da Polícia Civil.

Ele começou na 20ª Delegacia Territorial (DT/Candeias) e teve passagens também pela Delegacia de Furtos e Roubos, Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, 9ª DT (Boca do Rio) e 2ª DT (Liberdade), além de ter trabalhado também no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

"A Delegada-Geral da Polícia Civil da Bahia, Heloísa Campos de Brito, une-se ao luto de família e amigos neste momento de profunda tristeza", diz a nota. O caso foi registrado como suicídio.